Міліція знайшла під Києвом 5 гектарів коноплі

У Вишгородськом районі на території старого тепличного комплексу міліціонери виявили поле коноплі загальною площею 5 гектарів. З боку шосе конопляні чагарники були непомітні сторонньому оку, оскільки губилися між кущами кропиви і чортополоху. Правоохоронці упевнені, що така кількість добірної «трави» не могла вирости сама собою.

- Після збору урожаю невідомий господар плантації, ймовірно, розраховував одержати хороший навар, - говорить начальник ЦГЗ ГУМВС в Київській області Микола Жукович. - Продавши 2 тонни «трави», а саме такий урожай можна було зібрати з 5 гектарів, він заробив би не менше 8 мільйонів гривень.

Відзначимо, що востаннє таке велике поле коноплі міліції вдалося виявити минулого року в селищі Княжичі Броварського району Київщини.

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