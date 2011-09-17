Київський зоопарк примудрився «вбити» навіть власний сайт

Наразі головний український зоопарк не має власного сайту. Прецедент, який не має аналогів. Хоча при попередньому керівнику — Світлані Берзіній — сайт був, та ще й на трьох мовах.

Нинішній директор Олексій Толстоухов пояснив ZN.UA цей «дивний» для XXI століття феномен відсутністю фінансування. Додавши, що найближчим часом зоопарківської сайту не буде.

З одного боку, це зручно, оскільки саме зоопарківської інтернет-представництво, де вивішувалися офіційні звіти, допомогло в розслідуванні зловживань колишнього керівництва. Тож закриття доступу до офіційних документів певною мірою життя команді Толстоухова «полегшує».

А у відповідь на запитання про цей самий доступ, директор заявив: «Приходьте до мене, і я сам вам надам усі необхідні дані».Тож, схоже, сайта (при найм ні при цьому керівництві) дійсно не буде. Оскільки зоопарк не тільки пропустив платежі з хостингу, а примудрився ще й втратити доменне ім’я www.zoo.kiev.ua. Яке, за наявною інформацією, тепер виставлено на продаж. Чому таке могло трапитися, міг би пояснити син заступника директора з будівництва Михай ла Іванова, котрий курирує комп’ю терно-інтернетне господарство зоопарку. Але, наскільки відомо, він у зоопарку практично не з’являється.