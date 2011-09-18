У запорізьку аптеку підкинули гранату з бензином

У Запоріжжі невідомі підкинули вибухопакет в аптеку, розташовану в 9-поверховому житловому будинку в Хортицькому районі.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, інформація про подію надійшла сьогодні близько 9-ї години ранку.

«Прийшовши на роботу, персонал аптеки знайшов на порозі пакет з гранатою і кількома судинами з темною рідиною і характерним запахом паливно-мастильних матеріалів», - розповіли в міліції.

На місце події в терміновому порядку виїхали бригади швидкої допомоги, підрозділу ГУ МНС України в Запорізькій області, представники оперативних служб міліції і вибухотехніки ГУ МВС України у Запорізькій області.

«На місці події дійсно було знайдено пакет з колбами з паливно-мастильними матеріалами і гранатою, яка, як потім було встановлено, була не в боєздатному стані – просто корпус гранати», - повідомили в міліції, відзначивши, що зараз роботи на місці події тривають, рух пішоходів і транспорту на вулиці Гудименка перекрито, триває опитування свідків і співробітників аптеки.

Попередня версія правоохоронних органів - пакет підкинули або з хуліганських спонукань, або з метою налякати керівництво аптеки.

«У тому стані, в якому його було знайдено, вміст пакету сам вибухнути не міг», - пояснили в керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області.