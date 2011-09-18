Водопровідники здали 7 км труб на металобрухт

У Луганській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб комунального спеціалізованого підприємства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, торік зловмисники незаконно демонтували 7 тис. метрів водоводу, реалізували його як металобрухт, а отримані кошти привласнили. У результаті протиправних дій державі завдано збитків на суму 102 тис. гривень.

Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).