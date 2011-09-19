Суд повернув у держвласність інсуліновий завод

Суд за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів, які були незаконно передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

За їх даними, відповідне рішення сьогодні було ухвалено Господарським судом Києва.

Таким чином судом визнано за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцій ЗАТ "Індар", які витребувано у вказаної компанії та зобов’язано повернути державі, поінформували в ГПУ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виготовляються в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.