МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році з 4,5% до 4,7%.

Про це йдеться у Світовому економічному прогнозі (WEO), обнародуваному на сайті МВФ.

Згідно з WEO, в 2012 році МВФ чекає прискорення зростання ВВП України до 4,8%, при цьому в квітневому WEO прогноз становив 4,9%.

Також МВФ погіршив прогноз інфляції: у 2011 році – з 10,2% до 10,7%, в 2012 році – з 7,7% до 8,5%. Середньорічна інфляція, очікується: цього року - 9,3% (квітневий прогноз - 9,2%), наступного – 9,2% (8,3%).

Крім того, повідомляється, що за прогнозами фонду, зростання ВВП України в 2013-2016 роках послідовно сповільнюватиметься з 4,5% до 4% при зниженні інфляції з 5,9% до 5%.