Нацбанк пояснив, навіщо паспорт при купівлі валюти

Ідентифікація особи, а саме визначення того, чи є клієнт резидентом України, під час валютообмінних операцій, передбачена валютним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член правління, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) Олена ЩЕРБАКОВА сьогодні на засіданні прес-клубу.

«З 1993 року діє Декрет про систему валютного регулювання, який чітко говорить про те, що валютообмінні операції у нас дозволені лише для резидентів», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

При цьому вона відзначила, що нерезиденти також можуть купувати валюту, однак тільки за умови, що вони зможуть довести законні джерела отримання гривні.

Крім того, член правління також повідомила, що FATF рекомендував Україні зробити прозорішими валютообмінні операції.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк своєю постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. гривень при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму, працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).