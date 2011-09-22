Киян наражають на небезпеку підчепити рідкісну хворобу?

З Києва невдовзі вивезуть берилій, який уже більш як двадцять років зберігається на непрацюючому підприємстві «Захід» в Академмістечку.

Як пише журнал WEEKLY.UA, чеська компанія «Кофрамін» виграла тендер на вивезення високотоксичних відходів.

Столична влада готова заплатити компанії 15 млн. грн.

Журналістам WEEKLY.UA вдалося побувати на колишньому київському заводі, що використовував колись берилій для виробництва космічних апаратів. Токсичний метал досі міститься тут, запаяний у сто контейнерів. При цьому, як виявилося, чеська компанія дасть остаточну згоду на вивезення небезпечних відходів із столиці лише після спеціальної експертизи. На вимогу чеської сторони, всі контейнери з небезпечним вантажем повинні бути заздалегідь розкриті для дослідження. Таке розкриття й транспортування відходів становлять серйозну небезпеку для міста.

Як запевняють учені, сам по собі берилій – метал не є небезпечним для людського організму, але серйозну загрозу становить берилієвий пил, або випари. При вдиханні вони можуть викликати специфічне захворювання легенів «бериліоз», яке в Україні сьогодні неспроможні навіть діагностувати, а тим паче - лікувати.