Зростає інтерес японського бізнесу до України

Інтерес японського бізнесу до України інтенсивно зростає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це заявив голова комітету ділової співпраці Японії з Україною «Кейданрен», голова правління корпорації «Сумітомо» Мотоюкі ОКА в Києві під час третього засідання Координаційної ради з економічного співробітництва України і Японії.

Він зазначив, що японські корпорації звертають все більше уваги на нові ринки, які розвиваються в Україні.

М.ОКА відзначив, що спільний інтерес для співпраці ділових кіл обох країн представляють сфери енергозбереження, інфраструктури і агропромисловий комплекс.

«Інтерес до вашої країни в нашій країні останнім часом інтенсивно зростає», - відзначив М.ОКА.

Для японського бізнесу, наголосив він, позитивним є те, що нова влада України під керівництвом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА здійснює стабільне управління державою і економіка країни зростає.

«Невизначеність, яка є дуже серйозним бар`єром для розвитку бізнесу, у вашій країні усувається. Це дає японським корпораціям надію, що уряд України активно вживатиме заходів із удосконалення ділового клімату, проведення реформ», - сказав М.ОКА.

У свою чергу, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимир ПАВЛЕНКО зазначив, що Україна розглядає Японію як одного з найважливіших зовнішньоекономічних партнерів України в цілому і одного з ключових економічних партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Він сказав, що одним із першочергових завдань для обох країн є досягнення балансу двосторонньої торгівлі, а також нарощування обсягів експорту та імпорту товарів і послуг.