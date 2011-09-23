Україна скасує експортне мито при торгівлі з ЄС

Україна скасує експортне мито при торгівлі з Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Україна скасовує експортне мито. Звичайно, на повне скасування буде необхідний конкретний час, тобто ми домовляємося про перехідний період», - сказав він.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, перехідний період щодо скасування експортного мита у цілому триватиме до 15 років.

При цьому щодо низки продукції він становитиме 10 років.

Крім того, Уповноважений уряду відзначив, що в угоді з ЄС будуть виписані захисні заходи, які зможе застосовувати Україна у разі, якщо скасування експортного мита призведе до масового експорту з України тих чи інших товарів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.