МВФ: світова економіка вступила в небезпечний період

Світова економіка вступила в небезпечний період, ключем до відвернення нової кризи є відновлення стабільності в країнах з розвиненою економікою, зазначається в підсумковому комюніке 24-ї зустрічі міжнародного валютно-фінансового комітету МВФ.

"Глобальна економіка вступила у небезпечну фазу, яка вимагає від членів МВФ і самого фонду виняткової пильності, скоординованості та готовності до вжиття жорстких заходів", - йдеться в комюніке.

"Країни з розвиненою економікою є основою для ефективного вирішення нинішніх глобальних потрясінь", - цитує РІА "Новости".

На думку учасників зустрічі, розвинені країни повинні вжити всіх заходів для підтримки економічного зростання, подолання боргових криз та забезпечення фінансової стабільності в єврозоні, забезпечити капіталізацію банків, проводити фінансову політику таким чином, щоб вона не порушувала цінової стабільності, а також проводити економічні реформи, які мають за мету створення нових робочих місць.

"Країни, що розвиваються, які виявили стабільність і зростання, також важливі для ефективної міжнародної відповіді на фінансові труднощі", - наголошується в документі.

Країни, що розвиваються, на думку учасників зустрічі, повинні також проводити реформи - для підвищення внутрішнього попиту і забезпечення більшої рухливості обмінних курсів, що дозволить перерозподілити фінансові центри тяжіння в світі.

"Ми знову заявляємо про важливість реформи фінансового сектора і прихильні завданню реалізації цих реформ", - йдеться в комюніке.