США взялися за безпеку шахт в Україні

У селищі Ювілейний (супутник міста Луганська) відбулося відкриття Центру підготовки державних гірничотехнічних інспекторів, створеного в рамках виконання угоди між урядом України і урядом США з питань покращення стану промислової безпеки українських шахт.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття Центру взяв участь президент організації «Партнерство з енергетичної та екологічної реформ» Джері ТРІПЛЕТТ (США), представник посольства США в Україні Марк ГАРДНЕР, начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області Олександр ТРУФАНОВ, начальник Луганського експертно-технічного центру Сергій ТОПЧІЙ та інші.

Відкриваючи центр, голова Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України Олександр ХОХОТВА сказав: «В Україні дуже високий рівень травматизму, 70% гинуть через слабку організацію виробництва, впроваджуватимемо досвід американців з попередження і профілактики виробничого травматизму».

У Центрі вже почався процес навчання, свою кваліфікацію підвищують 19 держінспекторів з нагляду за охороною праці у вугільній промисловості з Львівської, Донецької й Луганської областей. До 180-годинної програми входять загальні питання становлення державності України, функціонування і правового забезпечення держслужби і державного управління, правове і технічне навчання за темою нагляду за дотриманням норм і правил промбезпеки і охорони праці у вугільній галузі.

Всього в Україні 400 гірничотехнічних інспекторів, із них у Луганській області – 136. Кожні три роки вони мають проходити переатестацію.