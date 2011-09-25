Фальшиві двохсотки в Криму продавали за 70 грн.

У Криму співробітниками УБОЗ ліквідовано угруповання, яке налагодило масовий збут фальшивих купюр номіналом 200 гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, фальшиві купюри ввозилися на територію півострова з метою їх реалізації в період літнього курортного сезону.

В результаті спецоперації правоохоронцями затримано двоє громадян України і один громадянин Вірменії. Під час обшуку у затриманих вилучено фальшиві банкноти на суму близько 279 тисяч гривень, оригінальні купюри, загальна сума яких склала близько 30 тисяч гривень, а також засоби зв`язку та автомобіль.

Також з’ясовано, що 200-гривневі підроблені купюри зловмисники збували за ціною 70 гривень за штуку. За попередньою інформацією, на територію Криму фальшивомонетники ввезли підробні банкноти на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу, проводяться оперативні заходи щодо встановлення каналу надходження на територію Криму фальшивих банкнот, а також інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності.