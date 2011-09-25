Мешканець Полтави нажився на банкоматах 242 рази

У Полтавській області чоловіка, який викрав через банкомати майже 1 млн. грн., засуджено до 7,5 років ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН. про це журналістам повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

За їхніми даними, чоловік провів 242 несанкціонованих операції зі зняття грошей.

«Скориставшись збоєм спеціальної банківської програми, 32-річний житель Глобинського району протягом півмісяця здійснив крадіжку грошей із банкоматів на загальну суму 902 605 грн. у різних населених пунктах області. В результаті таких дій зловмисник зробив 242 несанкціонованих операції зі зняття готівки в Полтаві, Кременчуці, Глобино, Оржиці, Лубнах, Хоролі й Семенівці, чим завдав фінансовій установі збитків у особливо великих розмірах. Виявивши недостачу, працівники банку відразу звернулися до міліції», – сказано в повідомленні.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, міліціонери встановили й затримали чоловіка. Слідчим управління УМВС України в Полтавській області щодо затриманого було порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).