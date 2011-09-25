ВО "Свобода" називає провокацією інформацію МВС

ВО "Свобода" називає брутальною провокацією інформацію Міністерства внутрішніх справ про те, що в Умані у представників об`єднання були димові шашки й рогатки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», учасники акції не порушували громадського порядку і не чинили спротиву співробітникам внутрішніх органів.

«Натомість, саме міліція, нехтуючи громадянськими правами українців і перевищуючи свої власні повноваження, застосувала силу проти мирних людей", - наголошується в заяві.

«Журналісти, які були присутні на акції, можуть підтвердити, що мітингувальники жодними забороненими засобами не користувались і ксенофобських плакатів не тримали», - зазначають у прес-службі.

«Свобода» також повідомляє, що неповнолітній Артур КРАВЧЕНКО, якого жорстоко побили співробітники міліції, а згодом з місця подій забрала «швидка», зараз перебуває в уманській лікарні.

«Міліція погрожувала хлопцеві, намагаючись змусити його написати заяву, що важку травму він дістав нібито без участі правоохоронців», - наголосили у ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Умані міліція затримала близько 60 осіб за спробу провести заборонену судом акцію. Цю інформацію повідомила начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР. За її словами, у мітингувальників були «димові шашки, рогатки та інші предмети нападу», і вони тримали плакати антисемітській спрямованості.