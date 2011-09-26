Екс-міністр фінансів: у цифрах щодо держборгу - повний бардак

В урядовому проекті державного бюджету на 2012 рік дуже багато розбіжностей у цифрах.

Про це заявив екс-керівник Міністерства фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ у коментарі ZN,ua.

За його словами, «в основному тексті законопроекту, додатках, таблицях, пояснювальних записках цифри «б’ються» на досить значні суми».

І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що невдовзі після подачі документа навіть лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив про нестиковки в проекті на 4-5 млрд. «На жаль, їх там набагато більше», - констатував екс-глава Мінфіну.

«Наприклад, у пояснювальній записці доходи бюджету вказуються в сумі 334 млрд. грн., а в самому тексті законопроекту - 337,5 млрд. Або трансферти Пенсійному фонду в поясненнях - 48,3 млрд., а в тексті й таблицях - 44,5 млрд.», - повідомив він.

За його словами, «зовсім незрозуміла ситуація з цілковитою невідповідністю цифр щодо держборгу та його фінансування - там повний бардак».

Наприклад, як заявив І.УМАНСЬКИЙ, «у додатках до проекту бюджету є структура держборгу і за всіма роками розписано обсяги погашень і суми обслуговування. Тож ці цифри взагалі не збігаються із закладеними безпосередньо в проект закону про держбюджет».

«Якщо відповідно до додатків погашення в 2012 році становитимуть 38 млрд. грн., то в тексті законопроекту закладено майже 60 млрд. На обслуговування держборгу в додатках фігурують 15,3 млрд. грн., а в законопроекті - 30 млрд.», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

«Схоже, що Мінфін за старою «доброю» звичкою заклав «запас міцності» для торгівлі з депутатами - близько 5-7 млрд. грн., завищивши видатки за статтею «обслуговування держборгу», - вважає він.