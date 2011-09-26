Міліція взяла під варту підозрюваних у стрілянині в Калуші

Підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною у Калуші взято під варту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені і затримані особи, причетні до хуліганських дій з застосуванням зброї увечері 18 вересня в місті Калуші. Слідчим управлінням Івано-Франківського обласного управління внутрішніх справ розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 статті 296 Кримінального кодексу України. За поданням органу досудового слідства стосовно затриманих осіб, двох жителів міста Калуша віком 26 і 29 років, судом обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Водночас правоохоронці не інформують чи серед затриманих є син народного депутата від Партії регіонів, якого очевидці підозрювали у стрілянині.

Довідка УНІАН. В одному зі спальних районів міста Калуш на Прикарпатті увечері 18 вересня стався інцидент зі стріляниною, в якій підозрювався син депутата від Партії регіонів Володимира ЛИЧУКА. За словами завідуючого хірургічним відділом Калуської центральної районної лікарні Ярослава КУЩАКА, 32-річного потерпілого калушанина було доставлено у лікарню у ніч з 18 на 19 вересня. Із трьох влучених у нього гумових куль у тілі застрягла одна, яка лікарями була вилучена. Уже через день, 21 вересня, постраждалий був з лікарні виписаний.