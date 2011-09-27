Під Києвом випадково затримали сексуального маньяка

У Фастові працівники МВС затримали 41-річного безробітного за підозрою у вбивстві друга, а він виявився сексуальним маньяком.

На підозрюваного в тяжких злочинах міліціонери вийшли зовсім випадково. У серпні цього року у Фастові (Київська область) було знайдено труп. Коли міліція стала з'ясовувати обставини вбивства, з'ясувалося, що незадовго до смерті загиблий пиячив у компанії 41-річного безробітного фастовчаніна. Товариша по чарці знайшли через місяць, хоча він сам не дуже-то переховувався. Знайомство з убитим заперечувати не став, як і спільне застілля. Більш того, під час допиту практично одразу зізнався, що позбавив життя земляка. Причина банальна: "Випили. Посперечалися. Побилися. Приятель помер від отриманих ран".

Справу можна було б вважати закритою, проте спливли нові обставини. Затриманий по одному вбивству зізнався ще в кількох злочинах.

"У 2010-му він згвалтував і вбив трьох жінок, які проживали в Фастові: 18, 42 і 60 років. У вересні того ж року після сварки також убив непрацюючого місцевого жителя", - розповів голова МВС Анатолій Могильов, пише "Комсомольская правда в Украине".

І це далеко не весь список. За словами міністра, затриманий підозрюється ще і в декількох згвалтуваннях в липні та вересні 2011 року. Поки відомо про дві жертви. При цьому одній з них ще не виповнилося 18 років.

"Затриманий у скоєних злочинах зізнався і дав правдиві свідчення. Порушено кримінальну справу за фактом згвалтування неповнолітньої і умисних убивств, - повідомив глава МВС. - Підозрюваний під арештом, він перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території цього району", - зазначив Могильов.

ТСН