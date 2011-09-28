На Андріївському узвозі поставлять шлагбауми

Проїзд автомобілів Андріївським узвозом після реконструкції можуть зберегти, але зробити платним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК по завершенні круглого столу в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року», організованого КМДА та Інститутом Горшеніна.

За словами С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, варіант залишити Андріївський узвіз проїжджим, але з обмеженням руху, розглядається. Як варіант – встановити шлагбауми на початку та кінці узвозу і пускати автівки тих, хто безпосередньо проживає на цій вулиці, а також машини швидкої допомоги, пожежні. “Якщо людині дійсно треба там проїхати і вона готова заплатити за це гроші за прейскурантом, який буде там висіти, то також проїде. А ці кошти підуть на ремонт, утримання спуску... В цьому нічого поганого не бачу... Введуть при цьому обмеження швидкості”, - продовжив він, зазначаючи, що така практика існує в країнах Європи.

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ під час круглого столу повідомив, що влада домовилась з громадськістю Андріївського узвозу підписати Статут цієї вулиці.

“Сьогодні в нас була ініціативна група, яка представляє бізнес і митців, які працюють на Адріївському узвозі. І в нас є певні домовленості, що ми основні питання, особливо подальшої експлуатації цієї вулиці обговорюватимемо разом. Ми вийдемо на розробку Статуту вулиці, який потім ми запропонуємо прийняти як певні правила поведінки на цій території. І громадськість буде управляти цим процесом за допомогою створення органу самоорганізації населення чи іншої юридичної форми”, - запевнив голова КМДА.

За словами О.ПОПОВА, проект реконструкції Андріївського узвозу вже узгоджений усіма фахівцями, які мають стосунок до надання дозволів і початку робіт. І вже зараз ці роботи починаються на історичній вулиці, і водночас будуть проводитись консультації з громадськістю.

У свою чергу С.ЦЕЛОВАЛЬНИК висловив надію, що всі роботи на Узвозі будуть завершені до Євро-2012. Він водночас допускає, що не всі фасади зможуть привести в потрібний стан і на цей випадок планується прикрити їх "всепогодною плівкою можливо з фотографіями тих фасадів, щоб зберегти дух узвозу”.

Головний архітектор зазначив, що останній раз реконструкцію узвозу здійснювали близько 30 років тому (у 1980-1983 роках). “І ми його бачили в перші роки після цієї реконструкції дуже цікавим, найцікавішим мабуть місцем в Києві. Тому що це було екзотично, незвичайно... фасади, ліхтарі, бруківка, тротуари, окремі ресторанчики... Що ми бачимо сьогодні? Дорога розбита, мережі інженерні течуть і це викликало порушення в забудові”, - прокоментував С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, нагадавши, що 2-3 місяці тому директор Музею Булгакова демонстрував, що підлога в музеї провалюється через постійні підтоплення.

Тому, за його словами, в першу чергу на узвозі буде приведено в порядок інженерні мережі. Вже після цього перейдуть до мощення вулиці та тротуарів і приведення до ладу фасадів. С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив, що передбачено понизити рівні тротуарів на Андріївському узвозі і відповідно до них облаштувати сходини та входи в будівлі, облицювати або пофарбувати цокольні частини будинків, що відкриються.

Він запевнив, що на проведення реконструкції є кошти. Фінансування здійснюватиметься з міського та державного бюджетів, а також за рахунок коштів компаній, які планують будівництво неподалік узвозу, і зацікавлені в розвитку узвозу як туристичного місця.

“Більшість власників будинків, які не є у власності міста, погоджуються, щоб їх фасади привели в порядок і будуть самі брати участь у фінансуванні”, - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

“Є й проблемні будинки, по яких власників нема, або яких ми не можемо знайти. По них буде прийнято вольове рішення. Або будинки, власність по яких перебуває на розгляді в суді або в конфлікті, по них питання зараз вирішується”, - додав головний архітектор.

За його словами, торговці сувенірами залишаться на Андріївському узвозі і зараз вирішується варіант уніфікованих лотків, передбачається їх кілька різновидів. Під час реконструкції торговці працюватимуть в двох місцях за згодою: або поряд з Андріївським узвозом на алеї на Подолі, або на Боричевому току.