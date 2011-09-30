Губернатор умовив чорнобильців прибрати намети в центрі Луганська

Голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК умовив чорнобильців демонтувати наметове містечко в центрі Луганська.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, сьогодні В.ПРИСТЮК провів низку зустрічей з керівництвом луганського відділення громадської організації "Союз Чорнобиль", ініціативною групою наметового містечка чорнобильців, встановленого навпроти будівлі облдержадміністрації.

За результатами зустрічей досягнуто домовленості, що до кінця дня буде демонтовано 31 з 37 наметів, в яких перебуватимуть 6 осіб зі 109 протестуючих.

6 палаток з черговими учасниками акції залишаться у сквері біля будівлі ОДА до 4 жовтня, коли у Києві відбудеться засідання робочої групи з розгляду проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким пропонується скасувати низку пільг для чорнобильців.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Луганську близько 300 чорнобильців оголосили безстрокову акцію протесту проти скасування пільг. У сквері біля будівлі облдержадміністрації учасники акції встановили наметове містечко.