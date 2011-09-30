АУБ: Нацбанк створив ажіотаж на валютному ринку
"Стратегія правильна, але треба зняти ризики"
Національний банк України (НБУ) створив ажіотаж на валютному ринку, ввівши паспортизацію валютообмінних операцій.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна висловив президент Асоціації українських банків (АУБ) Олександр СУГОНЯКО, коментуючи постанову регулятора №278, якою банки зобов`язуються здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами при пред`явленні документа, що засвідчує особу.
«Замість того, щоб зменшити ажіотаж, його фактично піднято», - зазначив О.СУГОНЯКО.
За його словами, попит населення на валюту в країні є економічно обгрунтованим, і цього Нацбанку не змінити, а що стосується ажіотажного попиту, то його не можна зупинити, тільки відкласти окремими заходами.
О.СУГОНЯКО зазначив, що стратегія Нацбанку в питанні обмеження попиту на валюту серед населення є правильною, проте необхідно зняти ризики з валютного ринку.
На думку народного депутата України Андрія СЕНЧЕНКА (БЮТ), введення паспортизації валютообмінних операцій є «нехтуванням прав людини». «Люди не звикли ходити з паспортами, а «чорний» ринок поки не адаптувався», - сказав він.
Крім того, це зобов`язання несе певну загрозу перед процесом виборів у країні, оскільки паспортні дані можуть вилучатися по можливості для використання в інших цілях, зазначив депутат.
Як повідомляв УНІАН, НБУ очікує скорочення готівкового валютного обігу від зміни правил валютообмінних операцій
«Наші очікування - що буде скорочено кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.
У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.
Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказаної суми працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).