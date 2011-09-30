«Українську книжку року» тепер обиратимуть Драч і Герман

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс зміни до свого указу «Про щорічну премію Президента України «Українська книжка року» від 16 грудня 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Цими змінами затверджено новий персональний склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року».

Відповідно до указу, головою комітету (за згодою) призначено письменника, голову Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна - Світ» Івана ДРАЧА, а заступником - радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганну ГЕРМАН.

Крім того, до складу комітету, серед інших, включено письменницю, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Марію МАТІОС (за згодою), директора Інституту філософії імені Г.Сковороди НАН України, академіка Національної академії наук України Мирослава ПОПОВИЧА (за згодою).