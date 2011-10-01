Вбивці міліціонерів досі розгулюють Одеською областю?

Озброєні злочинці, які минулої ночі розстріляли правоохоронців під Одесою, все ще перебувають на території Одеської області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Одеського міського управління міліції з посиланням на начальника Управління МВС в Одеській області Михайла ЯЦКОВА.

За його словами, скоріше за все, "злочинці перебувають у Комінтернівському районі. Про це попереджено все населення”.

Причому, за останніми даними правоохоронців, група розділилася.

Також у міліції повідомили, що Одеська мерія виділить квартиру сім`ї загиблого співробітника ДАІ ГУМВС України в Одеській області Олександра Розмаріци - вдові та його двом неповнолітнім дітям.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До пошуків А.ДІКАЄВА та двох його спільників залучено кілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей, введено план перехоплення.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ учора провів нараду з представниками правоохоронних органів щодо загибелі у перестрілці зі злочинцями міліціонерів.

В.ЯНУКОВИЧ доручив правоохоронним органам вжити жорстких заходів для нейтралізації злочинців.