У ході стрілянини в Одесі вбили одного зі злочинців

В Одесі під час спецоперації із затримання вбито одного з трьох злочинців, які розстріляли вчора міліціонерів.

Про це повідомляє інформагентство «Репортер».

За даними правоохоронців, у злочинців дуже багато боєприпасів, що дає їм змогу вести затяжний бій.

Тим часом, як повідомило УНІАН інформоване джерело, наближене до правоохоронних органів, пішла 4 година спецоперації. За його даними, в будівлі, де забарикадувалися злочинці, є заручники, тому прийнято рішення почати переговори із злочинцями про звільнення цивільних осіб.

За наявною у співрозмовника інформацією, про місце перебування злочинного угруповання міліції стало відомо від одного з приватних таксистів.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, в перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені.

У пошуках А.ДІКАЄВА і двох його спільників були задіяні декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей.

Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців.