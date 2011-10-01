Замість двох убитих кілерів знайшли 4 пошматовані тіла

В Одесі на місці проведення спецоперації зі знешкодження злочинців знайдено чотири тіла.

Про це повідомив газеті "Сегодня" співрозмовник у правоохоронних органах.

Зокрема, за його словами, убитих кілерів було не двоє, як наголошується в офіційному повідомленні МВС, а троє. При цьому на полі бою знайшли чотири трупи, в тому числі ватажка банди - чеченця Аслана ДІКАЕВА, і, можливо, цивільної людини, сказав співрозмовник газети.

«Тіла сильно пошкоджені розривами, - зазначив він. - Для нас це теж було несподіванкою, ми думали, що бандитів троє».

«Що стосується інформації про двох вбитих, то є команда з міністерства поки що не повідомляти пресі, що знайдено 4 трупи - не виключено, що загинув мирний житель, і все потрібно ретельно перевірити», - сказало джерело.

Також він повідомив, що сьогодні бійці спецназу штурмували в Одесі два об`єкти, а не один.

Перший штурм - це господарська споруда одного з готелів на вулиці Літературній, де знаходилися самі кілери, які загинули при штурмі.

Другий об`єкт, який взяли спецназівці, - приватна квартира на площі Дерев’янка. Там переховувався посібник бандитів, якого знайшли за номером телефону, що залишився в пам`яті мобільного одного з убитих на вулиці Літературній. Він був затриманий.

Про те, де саме переховуються злочинці, співробітники міліції дізналися ще вчора ввечері, розповів учасник операції.

Евакуювати місцевих жителів правоохоронці не ризикнули, побоюючись, що бандити запідозрять і спробують прорватися. Замість цього силовики оточили будинок і почали готувати штурм.

Почалася операція о 12.00. Злочинцям запропонували здатися, проте вони навідріз відмовилися, заявивши, що взяли заручників і пригрозивши підірвати бомбу. Командування операції відклало штурм доти, доки не підтвердиться інформація про заручників і не буде усунена небезпека вибуху.

Поки перевіряли цю інформацію, у бойовиків здали нерви. Вони відкрили ураганний вогонь довгими чергами з автоматів Калашникова з підствольними гранатометами, після чого стало зрозуміло, що у них багато боєприпасів і здаватися вони не мають наміру.

«А тому, щоб уникнути жертв серед особового складу, "схрон" вирішили брати по-військовому, тобто не розраховуючи взяти когось живим, тим більше, що нових відомостей про заручників не з`явилося. По будівлі вдарили з гранатометів і мінометів. Кумулятивні заряди перетворили приміщення на руїни. Усередині не залишилося нічого живого», - відзначає газета.

«Якщо трупів дійсно чотири і один з них особа справді не причетна до злочинів, це може означати тільки одне: правоохоронці здійснили фатальну помилку. У бандитів все-таки був заручник, який загинув при штурмі. І тоді зрозуміло, чому зараз спотворюється інформація про кількість загиблих», - підкреслює «Сегодня».

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, сьогодні у ході спецоперації в Одесі знешкоджені два злочинці, під час спроби затримання яких в Одеській області вночі 30 вересня загинули двоє працівників міліції та ще четверо були поранені. У відомстві додали, що проводиться подальший комплекс оперативно-розшукових заходів. Також в МВС спростовували інформацію, що у злочинців є заручники.