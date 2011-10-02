Митниця виявила схему ввезення вакцини з Нідерландів

На Запорізькій митниці виявлено схему незаконного ввезення на території України вакцин і медпрепаратів для ветеринарної медицини на 11 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними митниці, «незаконну схему імпорту з Нідерландів ветеринарних препаратів і вакцин на суму майже 11 млн. грн. було виявлено під час проведення перевірки, в результаті якої було встановлено, що вітчизняна фірма впродовж 2010-2011 рр. імпортувала на територію України ветеринарні вакцини й лікарські препарати для птахів і тварин. При цьому письмової договірної угоди з іноземною фірмою не мала: тобто контракт і специфікації до нього, що надавалися митниці, були недійсними».

За даними митниці, це свідчить про те, що «ветеринарні вакцини і ветеринарні лікарські препарати» переміщалися через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митниці документів, які містять неправдиві дані».

На сьогодні, у зв`язку зі встановленням даних фактів, заведено справу про порушення митних правил за ознаками (ст.352 Митного кодексу України). Вирішується питання про порушення Управлінням СБУ в Запорізькій області кримінальної справи за ст.201 «Контрабанда».