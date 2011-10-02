У Тернополі розпочався фестиваль пива

У Тернополі розпочалося свято пива «Октобер фест 2011».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у торгово-розважальному центрі «Подоляни», яке організувало захід, на святі пива буде представлено напої місцевого ВАТ «Опілля», микулинецького ВАТ «Бровар», а також торгових марок «Оболонь» та «Славутич».

Під час фестивалю на його гостей чекає чимало конкурсів та призів, пов’язаних із пивом.

Завершиться фестиваль концертною програмою. Його хедлайнером стане гурт Скай.

Як зазначили організатори, фестиваль пива у Тернополі проводиться вперше.