Навіщо купувати машину з невиплаченим кредитом?

Співробітниками УБОЗ ГУМВС Донецької області затримано організоване злочинне угруповання шахраїв, які протягом двох років займалися крадіжкою престижних автомобілів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За словами начальника УБОЗ Олексія ДИКОГО, члени групи - жителі різних міст області, віком 32-35 років, раніше не судимі, протягом останніх двох років підшукували «проблемні» автомобілі - ті, які були куплені в кредит та їх власниками не виконувалися взяті перед фінансовими установами зобов`язання. Шахраїв цікавили тільки престижні марки, вони купували транспорт за заниженою ціною, і з метою подальшого перепродажу виготовляли для нього підроблені документи: фіктивні талони техогляду, технічні паспорти із внесеними даними «автомобілів-двійників» і реальними номерами кузова, пояснив правоохоронець.

«Такий «двійник» реалізовувався вже новим покупцям - в Донецьку, Криму, Луганській та Сумській областях, а банкам нічого не залишалося, як оголошувати машини в розшук, оскільки їхні клієнти пред`являли договір про продаж кредитного авто», - розповів О.ДИКИЙ.

Під час документування злочинної діяльності ОЗУ були зібрані докази про продаж 10 автомобілів за підробленими документами, серед них: два «БМВ», три «Мерседеси», «Мазда», «Хонда» та інші машини представницького класу. При проведенні обшуків у зловмисників були вилучені - підроблені талони проходження технічного огляду, довіреності, технічні паспорти, автомобільні номери, і 6 дорогих автомобілів, що їм належать, вже реалізованих і готуються до продажу.

О.ДИКИЙ також повідомив, що у двох членів ОЗУ були вилучені травматичні пістолети «Зоракі» і 25 г наркотиків, а у людини, який підтримували з ними злочинний зв`язок - цілий арсенал зброї: 2 пістолети-кулемети, 4 карабіни, 2 автомати Калашникова, 2 кулемети, пускова труба реактивного протипіхотного вогнемета («Джміль»), 6 протипіхотних і мінометних мін, 10 артилерійських снарядів, 4 гранати, 2 шаблі, кортик, 9 штик-ножів та півсотні патронів калібру 7,62 мм. «Це найбільший арсенал, виявлений співробітниками міліції Донецької обл. за останні роки», - сказав правоохоронець.

Попередньо, щодо автомобільних шахраїв порушено кримінальну справу за ч.2 ст.190 (шахрайство) КК, яка передбачає покарання - штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.

Наркотики і зброя направлені на експертизу, за висновком якої і буде ухвалено рішення про додаткову кваліфікації злочинних дій зловмисників.

Не виключено, що збільшиться і список членів ОЗУ, до якого можуть додатися їх помічники, у тому числі і з числа правоохоронців, а також первинні боржники банку, якщо буде доведена їхня несумлінність, додав О.ДИКИЙ.