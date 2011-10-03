У Сумах намагалися вкрасти чудотворну ікону

У Сумах затримано 25-річного чоловіка, який намагався вкрасти чудотворну ікону Ксенії Блаженної з Іллінської церкви.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області.

«По рації нам повідомили, що невідомий чоловік намагався викрасти чудотворну ікону Ксенії Блаженної. Та, на щастя, реалізувати свій задум він не встиг, адже вчасно був помічений та затриманий прихожанами, яких багато у церкві», - зауважив молодший інспектор Управління державної служби охорони Віталій ФРОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому у Сумах із Спасо-Преображенського собору було викрадено чудотворну Корсунську ікону Божої Матері, що вважалася оберегом обласного центру та його жителів. Цю ікону досі не знайдено.