14,4% українського населення мешкає за кордоном

За межами України мешкає 6,5 млн. емігрантів, що становить 14,4% українського населення.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться в інформаційних матеріалах, розповсюджених на прес-конференції у Києві Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

При цьому з українських трудових мігрантів, приблизна кількість яких,за різними оцінками, наразі становить близько 2,5 млн., 67% є чоловіки, 33% - жінки.

Найчастіше українці обирають для трудової міграції Росію та країни ЄС. Серед останніх найбільш популярні: Італія, Чеська Республіка, Польща, Угорщина, Іспанія та Португалія.

За даними МОМ, 54% українських мігрантів працюють у галузі будівництва, 17% - у сфері домашнього догляду, по 9% - у сільськогосподарському секторі та торгівлі, ще 6% - у промисловості та 5% займаються іншими видами робіт.

Найбільша кількість громадян виїжджає із Закарпатської та Чернівецької областей, найменша - з Київської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської.

Головним чинником, що впливає на міграційну поведінку мешканців різних регіонів, є економічна ситуація. Наприклад, в Донецькій області середній дохід на душу населення становить 683 дол., водночас на Буковині, звідки на заробітки за кордон виїжджає найбільше людей, середній дохід становить 352 дол.

Серед інших чинників, що стимулюють трудову міграцію, є близькість до кордону з ЄС, налагоджені міграційні та культурні зв`язки.

Щодо рівня освіти українських трудових мігрантів, то, за даними МОМ, 59% мають повну середню освіту, 17% - базову чи неповну вищу освіту, 14% - вищу освіту, 10% - початкову або незакінчену середню освіту. Проте незалежно від рівня освіти, майже всі українські трудові мігранти працюють на роботах, що не потребують високої кваліфікації.