Нацбанк, вимагаючи паспорти, заощадив півмільярда доларів

За період дії в Україні нових правил обміну валюти заощаджено понад 0,5 млрд. дол. резерву. Про це у коментарі УНІАН сказав голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

«За ці дні ми вже заощадили більш як півмільярда доларів з резервів», - сказав він, зазначив, що економія відбулася за рахунок того, що тіньовому бізнесу обмежені можливості обміну валюти.

«Попит населення задовольняється, і черг в обмінниках немає. А тіньовий бізнес, який на цьому ринку знаходився, він просто не може сьогодні скористатися цією послугою, як раніше користувався», - сказав глава НБУ.

Водночас Національний банк розглядає можливість розширення переліку документів, необхідних для продажу валюти.

«Ми думаємо над цим питанням», - заявив глава НБУ, зазначивши, що розширення переліку документів може стосуватися лише резидентів.

«Те, що в наших силах – це збільшити перелік документів, які можна пред`являти під час продажу для резидентів. Ми думаємо над цим», - сказав С.АРБУЗОВ, пояснивши, що стосовно нерезидентів такий крок не має сенсу: «Тому що якщо нерезидент обміняє без документа, то він потім не зможе купити (валюту)».

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).