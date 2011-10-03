Янукович готує невідкладний законопроект

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує найближчими днями внести до Верховної Ради законопроект про адміністративні послуги й визначити його як невідкладний для ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Керуючої ради Комітету економічних реформ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, остаточний варіант законопроекту він планує обговорити сьогодні з членами Керуючої ради КЕР.

«Нам сьогодні необхідно остаточно узгодити положення базового законопроекту, який я повинен днями внести до парламенту як невідкладний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що найбільш принципові позиції законопроекту він вже визначив.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що законопроект повинен припинити практику делегування державних функцій із надання послуг комерційним структурам. За його словами, процедури надання послуг повинні бути максимально спрощені шляхом введення електронного обміну інформацією між одержувачем і виконавцем послуги.

Він підкреслив, що має бути створена національна мережа з надання послуг у країні.

«Визначити як стратегічну мету надання адміністративних послуг у електронному вигляді. Там, де це неможливо – виключно через адміністраторів центрів, щоб був ліквідований корупційний чинник», - сказав Президент.

Він також підкреслив, що всі кошти від надання адмінпослуг повинні перераховуватися до загального фонду держбюджету й місцевих бюджетів.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив необхідність чітко визначити перелік адмінпослуг та їх вартість.