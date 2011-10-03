Суд заарештував директора Сакського військового санаторію

Запобіжним заходом директору Сакського центрального військового клінічного санаторію Віталією УСТЮЖАНІНУ, затриманому 30 вересня, Київський районний суд Сімферополя обрав утримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури Криму.

Водночас, за даними джерела кримського Центру журналістських розслідувань, запобіжний захід у вигляді арешту обрано В.УСТЮЖАНІНУ на два місяці, при цьому звинувачення йому ще не пред`явлено.

Як повідомляє «Центр», засідання суду проходило фактично в закритому режимі: про час слухання в канцелярії суду журналістам повідомити відмовилися, а засідання пройшло в обідню перерву, коли будівля суду закривається для відвідування. Таким чином, журналісти не змогли бути присутніми на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники прокуратури та міліції ввечері 30 вересня затримали В.УСТЮЖАНІНА й уночі провели у військовому санаторії виїмку документів і вінчестерів.

За повідомленням прокуратури АРК, стосовно гендиректора санаторію порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 191 і частиною 2 статті 366 КК України – заволодіння бюджетними коштами й посадове підроблення.

***Сакський військовий санаторій Міноборони вважається кращим санаторієм країни і одним із кращих у світі. В санаторій на лікування приїжджають люди з понад 60 країн із усіх континентів планети. Санаторій завантажено цілий рік, лікування у ньому проходять ветерани, інваліди, афганці та інші. За підсумками 2010 року став найбільшим платником податків серед усіх санаторіїв України. Оборот санаторію становить понад 150 млн. грн. на рік.

15 липня 2011 року міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ видав наказ, яким ліквідовується «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова», а всі його фонди, обігові кошти й цінності передаються іншому державному підприємству Міноборони – «Укрвійськкурорту».

Колектив санаторію звернувся до суду, який 25 серпня заборонив реорганізацію санаторію. 1 вересня 2011 року суд повинен був ухвалювати рішення по суті, проте Міноборони затягує розгляд цього питання, й рішення суду досі немає.