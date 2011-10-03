Дружина Януковича візьме участь у 235-річчі села Бобрикове

Людмила ЯНУКОВИЧ, дружина президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, 15 жовтня візьме участь у святкуванні 235-річчя села Бобрикове (Антрацитівський район, Луганська область).

Про це УНІАН повідомила голова Бобриківської сільради Наталія ЧУПРІНА.

Вона зазначила, що дата заснування села - 14 жовтня, однак у зв`язку з приїздом дружини президента було вирішено перенести урочистості на 15 жовтня.

«Досягнуто домовленості про її приїзд. Ми дуже чекаємо приїзду Людмили Олександрівни. Саме завдяки її увазі вдалося відремонтувати наш сільський будинок культури», - заявила Н.ЧУПРІНА.

За словами сільського голови, минулого року жителі села звернулися до Л.ЯНУКОВИЧ із проханням надати допомогу в пошуку коштів для реконструкції будинку культури.

«Я передала цей лист від жителів через її помічника, який родом із нашого села. Людмила ЯНУКОВИЧ не залишилася байдужою, зв`язалася з керівниками області, і вони знайшли фінансові можливості. 29 січня цього року вона взяла участь в урочистому відкритті відремонтованого БК», - сказала Н.ЧУПРІНА.

За інформацією ЗМІ, Л.ЯНУКОВИЧ відрізняється безпрецедентною непублічністю.

*** Село Бобрикове - центр Бобриківської сільської ради, до складу якої входять ще 4 села: Вишневе, Єгорівка, Клунікове і Новокраснівка.

Населення с. Бобрикове - 920 осіб.