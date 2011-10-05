ЗМІ: У платіжках за комуналку з'явиться новий тариф

В Україні планують запровадити новий тариф для населення - за переробку сміття, повідомив голова держагентства з інвестицій та нацпроектів Владислав Каськів.

Як передає ТСН, рамках нацпроекту "Чисте місто" передбачається будівництво заводів з переробки сміття.

За словами Каськів, концепція нацпроекту "Чисте місто" припускає не лише будівництво заводів, але і побудову цілого "ланцюжка" для вирішення питання з відходами в Україні.

У тому числі планується введення нового тарифу на переробку сміття.

"Фактично йдеться про введення в Україні нового тарифу на переробку сміття", - сказав Каськів.

Розмір тарифу, за словами чиновника, залежить від багатьох чинників. По-перше, це повинно бути закріплено законодавчо.

"Зараз я не можу сказати, яке рішення прийме законодавець: або це буде одна комісія, яка регулюватиме ці тарифи централізовано, або ця функція буде передана на місця. Друге питання - за якими принципами формуватимуться ці тарифи", - розповів Каськів.

За його попередніми розрахунками, діапазон може бути від 30 до 55 доларів за тонну . Залежно від місця, міста, умов, технології переробки і т. д.

Нагадаємо, нещодавно регіонали та литвинівці запропонували закладати в комунальні тарифи кошти на модернізацію ЖКГ.