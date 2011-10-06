Слідчий отримала 5 років тюрми за 12 тисяч доларів

Київським райсудом Одеси засуджена до 5 років позбавлення волі колишній старший слідчий РВВС за отримання хабара у розмірі 12 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину.

Як повідомили УНІАН у канцелярії суду, вирок ухвалений за скоєння злочину за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара у великому розмірі посадовцем, який обіймає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Судовим слідством було встановлено, що екс-слідчий безпідставно перекваліфіковувала склад злочину, скоєного трьома особами: обґрунтовано підозрювані у груповому розбої притягнуті до відповідальності за умисне завдання легких тілесних пошкоджень.