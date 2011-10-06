Німецький експерт: Газпром може втратити європейський ринок

Відомий німецький політолог Александр РАР не виключає, що «Газпром» може втратити європейський ринок.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив, коментуючи масові перевірки офісів «Газпрому» в країнах Європи.

«Європейський Союз хоче ввести нові правила гри на своїй території. Нові правила, які зобов`язуватимуть виробників енергетичного товару - або енергії - розділяти, децентралізовувати свій бізнес», - заявив А.РАР.

За словами експерта, ЄС не хоче на своїй території, на своєму ринку терпіти старі енергетичні монополії, які займаються і виробництвом, і транспортом, і самим продажем нафти, газу, електрики на європейському ринку.

«ЄС з 2002 року веде таку політику, прагне її впровадити, але за останній рік це і виходило, і не виходило. Не виходило тому, що важко боротися з дуже могутніми монополіями. І, водночас, така компанія, як «Газпром» має іншу стратегію на європейському ринку, причому вклала в неї великі гроші: прокладання нових труб, створення дочірніх компаній, створення партнерських відносин з великими монополіями Заходу з продажу свого газу до Європи. І зараз «Газпром» дійсно перебуває в дуже складному становищі, тому що йому, в принципі, за новими правилами гри, забороняють вести той бізнес в Європі, на який він націлений був останні 20 років. Це, звичайно, дуже сильний удар по «Газпрому», - вважає А.РАР.

В даний час, за словами німецького політолога, «Газпром» намагається обійти правила Євросоюзу, укладає якісь свої угоди, шукає лазівки, винятки з правил для себе.

«Проте Європейська комісія вважає, що вже дуже багато було зроблено винятків для «Газпрому», зокрема - дозвіл прокладання Nord Stream, який теж виняток з правил. І щодо South Stream ЄС вже не хоче йти на такі поступки для «Газпрому», «Газпром» мусить повністю підкорятися новим правилам гри - так званому пакету нової політики лібералізації, яку проводить ЄС. Тому, оскільки є підозра, що «Газпром» намагається все одно десь обходити, знаходити нові лазівки для себе і не слідувати політиці, яку в ЄС зараз розробляє Європейська комісія, зараз ми перебуваємо в дуже серйозному конфлікті. Між споживачами – організаціями споживчого ринку – з одного боку, з іншого боку – найбільшим виробником – «Газпромом», який теж не хоче відмовлятися від бізнесу в Європі», - сказав А.РАР.

Експерт відзначив, що на даний момент йому складно прогнозувати, чим закінчиться ця ситуація. «Чим це закінчиться, я можу насилу собі уявити. Тому що для «Газпрому» втрата європейського ринку – вона реальна, і йому складно з таким становищем звикнутися. Тим більше що «Газпром» стільки вклав у європейський ринок, і в Європі є дуже багато компаній, які хочуть працювати. І тому питання виникає – де буде Європа одержувати свій газ, якщо не з Росії й не з тих країн-споживачів, які цей самий газ продаватимуть в Європі?», - зазначив А.РАР.

Водночас, сказав експерт, «є надія, що ЄС знайде свої джерела альтернативної енергії. Якщо не зараз, то через 20 років».

«Дуже багато знаків питань, дуже багато неясностей. Ситуація ускладнюється тим, що й та, й інша сторона зараз, на нервовому грунті, - природно, тому що питання стоїть дуже серйозно - когось кудись не пускає, примушує виїжджати, перевірки проводяться не тільки в «Газпромі», а й у дочірніх фірмах. Все це може призвести до серйозних конфліктів, які так швидко не забудуться. Звичайно, це може призвести до дестабілізації на енергетичних ринках Європи», - вважає німецький експерт.