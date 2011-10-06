Жителі Солотвина, яке йде під землю, відмовляються переїздити

Більшість жителів закарпатського селища Солотвина, яких держава має намір переселити, виступають проти таких намірів, пише журнал Weekly.ua.

Як зазначає видання, необхідність переселення МНС України пояснює тим, що місцеві жителі наражаються на небезпеку через завалювання соляних шахт. Для відселення людей з держбюджету виділено 98 млн. грн. Ці гроші йдуть на будівництво цілого кварталу (вісім багатоквартирних і 17 приватних будинків) в іншому селищі - Теребля. Тендер на будівництво виграла будівельна компанія з м. Мукачевого — ТОВ «Укрбудінвест».

Але жителі Солотвина відмовляються переїздити в нове житло. Як повідомила Weekly.ua секретар Солотвинської сільради Любов ГУБАН, люди не хочуть переселятися за півсотні кілометрів і не розуміють, чому все обіцяне не можна було побудувати на околиці Солотвина. Зараз місцева община веде переговори з міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Солотвинці не приховують, що покидати насиджені місця їм не хочеться з двох причин. По-перше, близькість до кордону з Румунією дає їм можливість заробляти. А по-друге, додатковий заробіток жителям гарантують унікальні солоні озера Солотвина, які за своїми властивостями майже не відрізняються від Мертвого моря. «Переселити когось із солотвинців — все одно що жителя Гурзуфа, який звик жити за рахунок прийому відпочиваючих, заслати в далекий від моря Джанкой. Деякі солотвинці стверджують, що їхні будинки вже пообіцяли «якимсь митникам», - сказали журналу місцеві жителі.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області 22 грудня 2010 року на території шахтних виробок ДП „Солотвинський солерудник”, в результаті активізації карстових явищ стався провал 3000 куб. м ґрунту. Обвалення відбулося поблизу будівлі центральної розподільної електропідстанції і компресорної станції. МНС заявило про існування загрози подальшого збільшення карстового провалу і руйнування будівлі центральної розподільної електропідстанції.

Наприкінці 2010 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду вирішити питання подальшої діяльності ДП "Солотвинський солерудник", передбачивши збереження Української і Закарпатської обласної алергологічних лікарень, зокрема можливість використання гірських виробок для лікування хворих на бронхіальну астму.

У січні 2011 року в Солотвині стався новий провал у районі вентиляційного ствола шахти №8, який зруйнував електропідстанцію і компресорну. У район небезпечних геологічних процесів потрапили житлові будинки, системи життєзабезпечення населення та об'єкти інфраструктури.

30 березня 2011 р. Кабінет міністрів України за дорученням Президента виділив Закарпатській обласній державній адміністрації 149,556 млн. грн. на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і недопущення виникнення техногенної катастрофи на території селища Солотвина Закарпатської області.

Зокрема, фінансування передбачає винесення за межі небезпечної зони карстових провалів системи каналізації, водо-, електропостачання селища Солотвина. Також буде відселено мешканців 72 житлових будинків, побудовано школу, дитсадок і новий житловий масив.