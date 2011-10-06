Через бомбу в Керчі евакуювали людей, кіз і корів

Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій сьогодні вдень знищили фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-50) часів Другої Світової війни, яку було знайдено напередодні в центрі Керчі, на південному схилі гори Мітридат.

Про це УНІАН повідомила співробітник прес-служби кримського Управління МНС.

Бомба німецького виробництва використовувалася при штурмі Керчі.

Перед знешкодженням ФАБ-50 евакуювали близько 200 чоловік, а також корів і кіз, які паслися в районі небезпечної знахідки.

Піротехніки уклали мішки з піском біля боєприпасу на схилі гори, щоб зменшити кількість осколків, що розлітаються при вибуху, і знищили боєприпас.

Як пише газета «Сегодня», небезпечну знахідку на горі Мітридат випадково виявив місцевий житель. «Вигулював собаку і побачив щось схоже на боєприпас. Копнув — точно бомба. Не зволікаючи, подзвонив у МНС», - розповів Віктор.

Прибулі співробітники Спеціального морського загону МНС, які займаються розмінуванням, визначили, що ця «німка» вагою близько 50 кг лежить на горі з часів війни.

«За інструкцією необхідно підривати боєприпаси такого класу на місці, - розповів помічник начальника ГУ МНС в АРК Володимир ІВАНОВ. - Навіть якщо ризикувати нашими людьми і спробувати її перевезти, невідомо, як бомба поведеться при транспортуванні. Тому співробітники МНС, МВС і «Беркута» дістали завдання вивести людей і тварин з 80-метрової зони. Тих, хто живе поблизу, просили не виходити з будинків. А щоб максимально обмежити кількість осколків, на місце завезли 10 тонн піску, щоб обкласти бомбу».

Підготовка до операції тривала майже добу, а під час вибуху, за словами очевидців, не було навіть пороху.