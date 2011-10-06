Держстат порахував вересневу інфляцію в Україні

Інфляція в Україні у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року становила 0,1%, проти грудня 2010 року – 4,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції у вересні 2011 року порівняно з вереснем 2010 року становив 5,9%, у січні-вересні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 9%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у вересні 2011 року до вересня 2010 року зросли на 3,5% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року зросли на 7,8%), зокрема на продукти харчування – на 2,7% (7,7%). Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 12,5% (17,6%), зокрема на хліб – на 15,5% (13,8%), макаронні вироби – на 14,3% (14,6%), кондитерські вироби з борошна – 10,8% (9,8%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти підвищилися на 9,7% (4,6%), на рибу і рибопродукти – на 8,9% (5,2%), на молоко, сир і яйця – на 1,4% (3,2%), зокрема на молоко – на 2,3% (6,3%), сир – на 6,5% (7,1%), на яйця – знизилися на 19% (зниження на 20,4%); на масло, олію і жири ціни зросли на 9,6% (зростання на 7,9%), зокрема на масло вершкове – на 3,7% (11,5%), олію соняшникову – на 22,9% (19%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 6,7% (зниження на 18,3%).

Ціни на фрукти у вересні 2011 року до вересня 2010 року знизилися на 3,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року на 9,8%). На овочі ціни знизилися на 39,7% (зростання на 4,5%), зокрема на картоплю – на 48,4% (зростання на 13,7%). Ціни на цукор зросли на 1,9% (6,6%), кондитерські вироби цукристі – на 11,5% (11%), безалкогольні напої – на 11,9% (8%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у вересні 2011 р. до вересня 2010 р. подорожчали на 11,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 18,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,5% (1,7%), зокрема на одяг – на 2% (2,1%), взуття – на 0,7% (1,2%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні 2011 року до вересня 2010 року подорожчали на 12% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 19,2%), зокрема квартплата зросла на 17,6% (13,8%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (2,9%), каналізацію – на 12,7% (12,4%), воду – 13,6% (12,8%), ціни на електроенергію — на 22,9% (16,8%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 35,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,5% (18,3%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросли на 3,8% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 2,6%), зокрема меблі, килими та інші види покриттів на підлогу подорожчали на 4,4% (3,2%), домашній текстиль – на 5,3% (4,5%), побутова техніка – на 1,4% (0,2%).

Вартість послуг охорони здоров`я у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 7,4% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 6,8%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 7,5% (5,8%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,1% (7,3%).

Ціни у сфері транспорту у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросли на 22,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 16%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 3,8% (2,3%), на пальне і оливи – на 37,3% (27,6%); транспортні послуги подорожчали на 18,7% (12,8%), зокрема пасажирський залізничний транспорт — на 6,9% (3,8%), пасажирський автодорожній транспорт – на 20,4% (14,3%).

Ціни у сфері зв`язку у вересні 2011 р. зросли на 3,1% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – знизилися на 0,3%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 3,5% (на 0,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні п.р. зросли на 3,9% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася у вересні п.р. на 2,8% (на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,6% (зростання 7,1%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 5,8% (6,5%).

Ціни у сфері освіти у вересні 2011 р. до вересня 2010 р. зросли на 6% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 10,1%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 9,7% (18,4%), середня освіта – на 7,5% (8,7%), вартість вищої освіти збільшилася на 4,7% (8,3%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 8,1% (7,9%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.