У Польщі поліція вилучила 1 мільйон фальшивих євро

Польська поліція виявила в одному із приватних будинків неподалік Варшави цех з виготовлення фальшивих євро.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі польської поліції.

Згідно з повідомлення, працівники Центрального слідчого бюро (CBS) польської поліції знайшли у господарських приміщеннях будинку 1 млн. фальшивих євро в купюрах номіналом 50 та 500 євро.

Крім того, на місці знаходилися матеріали для продукції ще щонайменше 1,5 млн. євро, різноманітні фальшиві документи та заготовки для їх виробництва.

„Ліквідоване найбільше в історії Польщі та найбільше в цьому році в Європі виробництво фальшивих євро та документів”, - відзначила прес-служба.

Серед фальшивих паперів, які знайшли правоохоронці, були паспорти, посвідчення особи, документи на автомобілі з різних держав Євросоюзу, акцизні марки, нотаріальні акти та печатки різних державних органів.

Поліція вийшла на слід зловмисників, розслідуючи справу використання фальшивих документів для фінансових махінацій.

Прес-служба відзначила, що в будинку був затриманий 65-річний чоловік, якому за цей злочин загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі.