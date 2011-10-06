Вбивцю художника і його дружини засудили довічно

Вбивцю відомого херсонського художника Олександра Бережного і його дружини засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області.

Вбивство було вчинене 10 вересня 2009 року в Херсоні. Було порушено кримінальну справу за ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

Оперативники з`ясували, що до загиблого приходив знайомий, який, маючи художню освіту, допомагав художникові в організації виставок поліграфічних видань. З’ясувалося, що знайомий О.Бережного раніше був судимий за вбивство власної дружини.

Провівши обшук у квартирі 56-річного підозрюваного, працівники міліції виявили скривавлений одяг, який був на ньому в день вбивства.

З’ясувалося, що в день вбивства він прийшов до художника, аби обговорити робочі питання, і під час бесіди між ними виник конфлікт – нібито художник не вніс прізвища підозрюваного у список авторів альбому робіт “Херсон очима художника”. Ображений чоловік накинувся на художника з молотком і почав бити його по голові. Потім він вийшов на кухню, де напав на дружину художника. Щоб остаточно переконатися, що власники квартири мертві, зловмисник перерізав їм шиї ножем.

В результаті проведення багатьох експертиз вину підсудного було доведено. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Херсонської області ухвалила вирок – довічне позбавлення волі. Крім того, підсудний повинен виплатити доньці убитих 400 тис. грн. морального збитку.

Після оголошення вироку захист засудженого подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України, який розглянув її і залишив без змін рішення Апеляційного суду Херсонської області.

Довідка УНІАН. О.Бережний був членом Спілок художників СРСР та України, мав близько 10 персональних виставок у різних куточках світу. Його картини є в Херсонському художньому музеї ім. О.Шовкуненка, а також у приватних колекціях України, Росії, США і багатьох європейських країн.