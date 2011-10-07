На Луганщині вже більше місяця шукають трьох шахтарів

Рятувальники 32-й день продовжують відкачування води з приватної шахти «Рудник» (Петровський район, Луганська область) і пошук трьох шахтарів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі територіального управління Держпромгірнагляду по Луганській області.

До пошуково-рятувальних робіт залучено геологів.

Теруправління Держпромгірнагляду не береться прогнозувати, скільки ще часу буде потрібно для повного відкачування води. Пошукові роботи тривають.

Як повідомляв УНІАН, уночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення в транспортних просіках перебували троє гірників.

6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКИШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії за ч. 1 ст. 272 КК (порушення правил техніки безпеки під час проведення робіт із підвищеною небезпекою на виробництві або іншому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися у випадку, якщо це порушення призвело до загрози загибелі людей або інших тяжких наслідків).

22 вересня було створено робочу групу з контролю рятувальних робіт на шахті «Копальня».