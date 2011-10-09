Пол Маккартні одружився втретє (фото)

Британський музикант сер Пол Маккартні в неділю одружився з американкою Ненсі Шевел; офіційна частина пройшла центрі Лондона, де колишнього учасника The Beatles від самого ранку чекали сотні папарацці, повідомляє The Telegraph.

Як повідомляє газета, гостем церемонії став барабанщик The Beatles Рінго Стар.

Як відзначає газета, датою весілля спеціально було вибрано річницю з дня народження Джона Леннона, якому б у неділю виповнився 71 рік.

Колишній басист «бітлів», якому в червні виповнилося 69 років, одружився вже втретє

Зі своєю нинішньою нареченою 47-річною Ненсі Шевелл Маккартні почав зустрічатися в 2007 році, а в травні цього року було оголошено про їх заручини.

Газета.ру