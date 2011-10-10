Батько задушив шестимісячного сина і закопав на городі

У Новоархангельському районі Кіровоградської області працівники міліції за підозрою у вбивстві шестимісячного малюка затримали 30-річного місцевого жителя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

9 жовтня до райвідділу міліції звернулася 25-річна жінка, повідомивши про зникнення свого шестимісячного сина. Два дні тому вона разом із співмешканцем розпивала спиртні напої вдома у знайомої. Пізніше чоловік забрав двох їхніх малолітніх дітей та пішов додому, а жінка залишилася у подруги. Наступного дня виявилося зникення меншого сина.

У ході оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що батько, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взявся годувати малого із пляшечки. Син не хотів їсти та голосно плакав. Чоловік розлютився і силоміць засунув соску у рот малюка. Через кілька хвилин дитина вже не подавала ознак життя. Зрозумівши, що накоїв, батько вирішив приховати сліди злочину та, загорнувши малого у футболку, закопав його на городі.

Результати розтину тіла хлопчика засвідчили, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії – перекриття дихальних шляхів стороннім предметом.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.