4 тис. доларів хабара для міліції віз таксист-посередник

У Вінниці за вимагання 4 тис. доларів хабара затримано начальника підрозділу дільничних інспекторів одного з райвідділів міліції Вінницької області та дільничного інспектора.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, гроші правоохоронці вимагали від жителя області за непорушення стосовно нього кримінальної справи за фактом пограбування.

За даними прес-центру, зловмисники діяли групою, використовуючи для передачі грошей посередника – таксиста, також колишнього міліціонера. Правоохоронці затримали його першим - на виїзді з Вінниці, в момент отримання хабара. Трохи згодом затримали і двох міліціонерів-хабарників, в обумовленому місці, де вони чекали на свого спільника.

Органами прокуратури стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.