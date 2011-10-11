Росія вийшла на друге місце в світі за самогубствами

Близько 800 тисяч росіян покінчили життя самогубством з 1990 по 2010 роки, заявив керівник відділу епідеміологічних та соціальних проблем Державного центру соціальної та судової психіатрії імені Сербського Борис Положій. За його інформацією, Росія знову посіла друге місце в світі в рейтингу за кількістю самогубств на кількість жителів.

Він порівняв цю цифру з населенням цілого міста і запропонував ввести в Росії систему суїцидологічної допомоги населенню.

Юрій Савенко, президент Незалежної психіатричної асоціації Росії, розповів Бі-бі-сі, що зростання самогубств у Росії і країнах СНД зараз одне з найбільших в світі. При цьому в Сибіру ситуація, за його даними, гірша, ніж в цілому по Росії.

Ключовою причиною зростання кількості самогубств Юрій Савенко вважає "аномію" (стан суспільства, за якого настає розпад системи цінностей і розчарування в допомозі держави).

За даними ВООЗ, Росія перебуває на другому місці в світі за кількістю самогубств. Щоправда, статистика, яка там наводиться, стосується 2006 року. До того ж, вона не фіксує випадки невдалих спроб суїциду, кількість яких значно перевищує "вдалі".

Рік тому в.о. директора Центру імені Сербського Зураб Кекелідзе заявив, що 2002 року в Росії була висока смертність від суїциду, але до 2009 року вона знизилася на 1,5%, тому країна спустилася в рейтингу ВООЗ на третє місце з другого.

За даними ВООЗ, більшість самогубців - чоловіки (539 смертей на мільйон осіб) у віковій категорії 25-35 років. Динаміка жіночої смертності тяжіє до зменшення: 95 жінок на мільйон порівняно з 98 у 2005-му та 119 в 2000-х роках.

Борис Положій повідомив, що в середньому чоловіки зводять рахунки з життям у 45 років, а жінки - у 52 роки. Зростання самогубств в Росії, на його думку, пов`язане із складним періодом 90-х.