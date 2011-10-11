Експерт: Україна втратила через експортне мито "маленький транш МВФ"

Втрати України від скорочення експорту зерна через дію мита на його вивезення за три місяці 2011 р. становили 1,5 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації (УАК) з посиланням на слова генерального директора Сергія СТОЯНОВА.

За його словами, експортні мита призвели до депресії на експортному ринку України, оскільки товаровиробники ухвалили рішення мінімально продавати зерно експортерам, чекаючи від ринку «чогось кращого».

«За цей час очікування – три місяці, ми, Україна, згаяли можливість експортувати не менш як 6 млн. тонн зерна до тих 3,3 млн. тонн, які ми експортували. Вартість втрати державою маси валюти, за середньої ціни зерна, нехай, 250 дол./тонна, дорівнює розміру очікуваного, бажаного "маленького" траншу МВФ – 1,5 млрд. дол., який так необхідний нам зараз для підтримки курсової стабільності національної грошової одиниці і платіжного балансу країни», - відзначив С.СТОЯНОВ.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діяло експортне мито на пшеницю і суміш пшениці й жита у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менш як 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12%, але не менш як 20 євро/тонна.

У результаті експорт з України практично припинився – у липні було зафіксоване падіння експорту зерна у 5 разів.

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

7 жовтня п.р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортної) мита на окремі види сільськогосподарських культур». Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь за ставкою 14%, але не менш як 23 євро за одну тонну.