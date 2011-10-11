Податківці хизуються перевиконанням плану

Податківці у січні-вересні 2011 року перерахували до бюджету 38,8 млрд. грн. податку на прибуток, що в 1,6 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, податківці у вересні ц.р. перерахували до загального фонду держбюджету 2,4 млрд. грн. з податку на прибуток, що удвічі більше, ніж передбачалося плановим завданням.

О.КЛИМЕНКО пояснює зростання надходжень пожвавленням вітчизняної економіки. «Поліпшення ситуації зафіксоване в усіх основних галузях господарства. Наприклад, від підприємств металургійної галузі з початку року надійшло податку на прибуток на 194,5% більше, ніж торік. Збільшилися на 120,4% надходження і від виробництва електроенергії, газу і води», - повідомив він.

Зростання надходжень з податку на прибуток, порівняно з січнем-вереснем 2010 року, спостерігається також у галузі машинобудування і металообробки (на 35,5%), хімічній і нафтохімічній промисловості (на 28,1%), сільському господарстві, полюванні і лісовому господарстві (на 68,4%), будівництві (на 20,5%) тощо.