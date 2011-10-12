За підозрюваного, який викинувся з вікна, взяли двох міліціонерів

На Харківщині за підозрою у перевищенні службових повноважень затримано двох працівників Лозівського міського відділу міліції.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА.

За його інформацією, слідчий відділ прокуратури Харківської області проводить досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактом перевищення службових повноважень працівниками Лозівського міськвідділу міліції у січні цього року, що супроводжувалося насильством, застосуванням дій, що ображають особисту гідність потерпілого, які спричинили тяжкі наслідки.

У рамках цієї кримінальної справи 4 та 5 жовтня капітану та лейтенанту міліції пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. 7 жовтня постановами Червонозаводського районного суду Харкова двом працівникам Лозівського міськвідділу міліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня з 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції вистрибнув 39-річний Ласло Коломпаров. З чисельними забиттями тіла постраждалого було доставлено до Лозівської центральної лікарні. Невдовзі він помер.